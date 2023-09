Tomasz Pieńko przedłużył kontrakt z Zagłębiem Lubin do czerwca 2026 roku. To największa nadzieja Miedziowych

Tomasz Pieńko na dłużej w Zagłębiu Lubin

Pieńko w styczniu skończył 19 lat (rocznik 2004). Urodził się we Wrocławiu, w szkółce Zagłębia przeszedł wszystkie szczeble. Przetarciem przed grą dla pierwszego zespołu okazały się mecze w wówczas trzecioligowych rezerwach. Strzelił w nich osiem goli.

W zespole z Ekstraklasy Pieńko zadebiutował w sierpniu 2021 roku. Debiutancką bramkę zdobył przeciw Radomiakowi Radom. To młodzieżowy reprezentant Polski. Z kadrą Marcina Brosza był na Euro do lat 19. W meczu z Maltą strzelił nawet gola.

- Jest to młody, niezwykle utalentowany piłkarz, który piłkarskie szlify zbierał w naszej Akademii. Od wielu lat był wyróżniającym się zawodnikiem na tle swoich rówieśników i bez kompleksów wszedł do pierwszego zespołu, gdy tylko otrzymał taką szansę. Podpisanie nowego kontraktu to ważna chwila zarówno dla klubu, jak również Tomka i jego całego otoczenia. Dotychczasowa kariera naszego młodzieżowego reprezentanta Polski pokazuje, że ciężką pracą można wiele osiągnąć i zyskać duże zaufanie tak doświadczonego trenera jakim jest Waldemar Fornalik - stwierdził dyrektor pionu sportowego w Zagłębiu Lubin, Piotr Burlikowski.

Największa nadzieja Zagłębia zostaje w klubie. Nowy kontrakt zaglebie.com

Do tej pory Pieńko w seniorach Zagłębia zdążył rozegrać 52 mecze. Zdobył w nich cztery bramki. Na jego koncie jest też jedna asysta.