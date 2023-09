Tomasz Tułacz po meczu z Radomiakiem: obronienie rzutu karnego nie dało nam energii, tylko wręcz nas sparaliżowało

PKO Ekstraklasa. Radomiak Radom - Puszcza Niepołomice 1:1

Tomasz Tułacz, trener Puszczy Niepołomice : - Oczywiście to jest nasz dziewiczy punkt na wyjeździe pierwszy i jesteśmy zadowoleni z tego punktu, aczkolwiek z... faz pewnych gry, czy z momentów, nie do końca. Ja myślę, że bardzo dobrze zaczęliśmy. Mieliśmy dwie doskonałe sytuacje na otwarcie wyniku. I niestety wszystko prysło po rzucie karnym czy „zrobieniu” rzutu karnego w takiej banalnej sytuacji. Świetnie się zachował Oliwier, obronił i... o dziwo to nie dało nam energii, tylko wręcz nas sparaliżowało. I od tego momentu Radomiak przejął całkowicie inicjatywę i tutaj mieliśmy trochę szczęścia, że nie otworzył wyniku.

- Po przerwie bardzo dobrze rozegrany stały fragment. Pracowaliśmy nad tym i to przyniosło efekt i chwał chłopakom, ale naprawdę frycowe kolejne, bo jak traci się bramkę 30 sekund po strzeleniu, no to jak inaczej to nazwać? Trochę złe zachowanie, zła asekuracja i rywal strzelił ramkę. Myślę, że dla kibiców ten mecz był bardzo ciekawy, bo tych sytuacji i spięć było sporo, ale tak jak nie otworzyliśmy sobie wyniku, tak sobie nie pomogliśmy. I ta skuteczność w drugiej połowie pozostawiała trochę do życzenia, bo mieliśmy idealną sytuację na wyjście na prowadzenie Bartka Poczobuta.

- Podsumowując ten mecz, jestem zadowolony z wyniku, ale nie do końca z pewnych momentów gry. Musimy być bardziej odważni, musimy być bardziej skoncentrowani i to są wnioski po tym meczu