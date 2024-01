Transfer dekady w Chorwacji. Ivan Perisić wypożyczony z Tottenhamu do Hajduka Split. Wrócił po 18 latach, by zdobyć mistrzostwo OPRAC.: Jacek Czaplewski

Transfery. To jak powrót Artura Boruca do Legii Warszawa albo Jakuba Błaszczykowskiego do Wisły Kraków. Chorwat Ivan Perisić po 18 latach wrócił do Hajduka Split, by zdobyć z nim mistrzostwo. Do końca sezonu skrzydłowy został wypożyczony z angielskiego Tottenhamu Hotspur. Na razie jednak nie zagra, bo leczy kontuzję. W sobotę bez jego udziału odbędzie się sparing z liderem PKO Ekstraklasy, Śląskiem Wrocław.