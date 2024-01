Transfery. Bartłomiej Pawłowski przedłużył kontrakt z Widzewem Łódź. "Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej"

Bartłomiej Pawłowski na dłużej w Widzewie Łódź

Wcześniej nie było pewne, czy Pawłowski zostanie w Widzewie, bo jego umowa obowiązywała tylko do końca obecnego sezonu.

- Jestem stąd, Widzew to mój klub, a w Sercu Łodzi czuję się jak w domu. Stale się rozwijamy: najpierw awans do Ekstraklasy, utrzymanie, teraz kolejne cele. Chcę być częścią tego projektu, bo wierzę, że jestem tutaj otoczony ludźmi, z którymi mogę osiągać sukcesy i dać radość całej społeczności kibiców

Współczesna ikona Widzewa

Skrzydłowy do łódzkiego klubu wrócił na początku 2022 roku i miał duży udział w wywalczeniu przez Widzew awansu do ekstraklasy. W poprzednim sezonie w najwyższej klasie zdobył 10 goli i był najlepszym strzelcem ówczesnego beniaminka. W obecnych rozgrywkach, mimo kontuzji, zdobył w lidze cztery gole, tyle samo co inny zawodnik łódzkiego zespołu - Hiszpan Jordi Sanchez.