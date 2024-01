Transfery. Igor Strzałek ma przenieść się z Legii Warszawa na wypożyczenie do Stali Mielec

Legia Warszawa. Igor Strzałek do Stali Mielec

Jeszcze w styczniu Strzałek skończy 20 lat. W Warszawie widzą w nim potencjał, ale bez regularnej gry nie da się go wykrzesać. Legia tego zagwarantować nie może, dlatego pomocnik wyląduje w Stali. Dołączy tylko do końca sezonu.

Strzałka z Legią łączy kontrakt do czerwca 2026 roku. Jesienią dla pierwszej drużyny zagrał tylko dziesięć razy w niewielkim wymiarze czasowym. Jedyną bramkę zdobył z Górnikiem Zabrze w wygranym 2:1 meczu.

Pozostałe dwa trafienia Strzałek zaliczył dla trzecioligowych rezerw walczących o awans. To jednak nie jest najlepsze miejsce, by rozwijać talent młodzieżowego reprezentanta Polski - stąd pomysł z wypożyczeniem do Stali, która umie zadbać o młodych. Z Lecha Poznań na rundę przeszedł już do niej obrońca Maksymilian Pingot.