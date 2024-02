Transfery. José Manuel Sánchez Guillén został nowym piłkarzem Ruchu Chorzów. "Niebiescy" wzmacniają się przed rundą wiosenną

Ruch Chorzów z nowym piłkarzem

Tegoroczny beniaminek PKO BP Ekstraklasy nie próżnuje na rynku transferowym i będzie chciał w rundzie wiosennej spróbować powalczyć o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Podopieczni nowego trenera Janusza Niedźwiedzia stoją przed piekielnie trudnym zadaniem, gdyż zajmuje przedostatnie miejsce w ligowej tabeli. Wyprzedzają tylko ostatni ŁKS Łódź.

Pomóc w tym zadaniu ma hiszpański środkowy obrońca Jose Manuel Sanchez Guillen. "Niebiescy" liczą, że wprowadzi do drużyny byłego trenera Widzewa Łódź potrzebny spokój w defensywie i uszczelni ją na tyle, że rywale nie będą z łatwością trafiali do bramki. Piłkarz podpisał kontrakt do czerwca 2024 roku, czyli do końca sezonu.