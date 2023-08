Transfery. Krakowskie kluby rywalizują o Jacka Góralskiego. O pomocnika rywalizują Wisła Kraków i Cracovia

Krakowski bój o Jacka Góralskiego

Kilka dni temu Jacek Góralski rozwiązał kontrakt z VfL Bochum. Miniony sezon może spisać na straty - w Bundeslidze zagrał tylko czterokrotnie, spędzając na murawie mniej niż 146 minut. Bilans miałby na pewno lepszy, ale przytrafiła mu się kontuzja, która na dłuższy czas wykluczyła go z gry.

30-letni pomocnik jest teraz wolnym zawodnikiem, a to znaczy, że wkrótce może podpisać nową umowę. Przez ostatnie 8 lat występował za granicą i jego doświadczenie chciałyby wykorzystać polskie kluby. Niedawno mówiło się o zainteresowaniu ze strony Wisły Kraków, a teraz - jak podaje Piotr Koźmiński z Interii - przeprowadzka do Krakowa jest możliwa, ale... do Cracovii.

O miejsce na środku pomocy "Pasów" rywalizowałby między innymi z Japończykiem Takuto Oshimą, czy pochodzącym z Macedonii Północnej Janim Atanasovem. Wkrótce do gry zdolny będzie Duńczyk Mathias Hebo Rasmussen.