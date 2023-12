Transfery. Linus Wahlqvist z Pogoni Szczecin odrzucił oferty z francuskiego Clermont i niemieckiego Darmstadt. Szwed chce grać w Polsce

PKO Ekstraklasa. Linus Wahlqvist chce dalej grać w Polsce. Odrzucił dwie oferty

Piłkarz będzie chciał w całości wypełnić obowiązujący kontrakt do 30 czerwca 2026 roku . Szwedzki zawodnik swietnie czuje się w naszym kraju w stolicy województwa zachodnio-pomorskiego.

Pogoń Szczecin w nadchodzącym zimowym okienku transferowym będzie chciał bez wątpienia spieniężyć paru swoich zawodników. Już teraz jak informuje jeden z użytkowników portalu X (dawniej Twitter) Piotr Piotrowicz nadarzyła się jedna okazja do całkiem sporego zarobku. Mianowicie pojawiły się dwie oferty za Linusa Wahlqvista , podstawowego prawego obrońcy "Portowców".

Prawy defensor w drużynie Jensa Gustafssona jest jedną z wiodących postaci. Dzięki pobytowi w Szczecinie wrócił po latach do reprezentacji Szwecji, z którą grał w ostatnich, zakończonych eliminacjach do mistrzostw Europy. W trwających rozgrywkach polskiej ekstraklasy rozegrał 19 meczów, w których zanotował trzy asysty.

Pogoń Szczecin będzie chciała solidnie zarobić. Duża kasa na stole

Zdaniem portalu pogonsportnet.pl odejście jednego z zawodników "Portowców" jest bardzo mocno brane pod uwagę. Klub ze Szczecina będzie liczył na zarobek nawet na poziomie ok. 2,5 mln euro z takiej transakcji. Wydaję się, że najbliżej do "wypchnięcia" z klubu jest Wahan Biczakczjan. Ormianin do tej pory zagrał w 18 meczach ligowych, w których czterokrotnie wpisał się na listę strzelców. W większości jednak tych meczów wchodził z ławki rezerwowych.