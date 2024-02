Transfery. Liverpool zaczyna intensywne poszukiwania następcy Juergena Kloppa, który po sezonie opuści klub. Media: Były trener Bayernu

Liverpool poszukuje trenera

Po sezonie odejdzie po wielu latach owocnych sukcesów Juergen Klopp. Aktualny szkoleniowiec "The Reds" w niedawnym wywiadzie przyznał, że potrzebuje odpocząć po swojej i tak intensywnej pracy w klubie, z którym zdobył niemal wszystko co było do zdobycia. Mistrzostwo Anglii, Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej, Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy, Klubowe Mistrzostwa Świata. Taki dorobek z pewnością na nie jednym fanie piłki nożnej robi olbrzymie wrażenie.

Liverpool już rozpoczął, więc poszukiwania nowego trenera. Do tej pory mówiło się, że objąć ten zespół może m.in. Xabi Alonso, który stworzył niezwykle dobrze funkcjonującą maszynę na niemieckiej ziemi. Jego Bayer 04 Leverkusen jest liderem i pewnie zmierza do zdetronizowania na koniec sezonu hegemona Bundesligi - Bayernu Monachium.

Do gry o hiszpańskiego szkoleniowca oraz znakomitego piłkarza przez laty jednak dołączył właśnie bawarski zespół. Sam 42-latek wydaję się, że jeśli odejdzie z "Aptekarzy" to do któregoś klubu, w którym grał. Czyli Real Madryt, Bayern Monachium oraz Liverpool.