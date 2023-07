Transfery ŁKS-u Łódź - lato 2023. Jak beniaminek poradzi sobie po powrocie do Ekstraklasy? Kilka ciekawych wzmocnień przed nowym sezonem

Transfery ŁKS-u Łódź - przyszli do klubu

Jednym z ważniejszych wzmocnień są przenosiny Marcina Flisa ze Stali Mielec za darmo. Środkowy obrońca ma wznieść dodatkową jakość w blok defensywny ełkaesiaków. Kolejnym wzmocnieniem w tej formacji jest transfer Adriena Louveau z RC Lens. Stoper w poprzednim sezonie nie zaliczył żadnego występu w pierwszej drużynie, gdyż gra w rezerwach. Pomimo tego, ma dopiero 23 lata i olbrzymi potencjał. Bardzo głośno było też o powrocie Daniego Ramíreza , który ponownie zagra w Łodzi po trzech latach. W klubie jest też nowy napastnik Kay Tejan - 26-latek został pozyskany z holenderskiego TOP Oss. W przeszłości grał w Sheriffie Tyraspol, z którym brał udział w eliminacjach do Ligi Mistrzów.

Od nowego sezonu Ekstraklasy kibice będą świadkami derbów Łodzi. ŁKS wrócił do najwyższej klasy rozgrywkowej. Pierwszym celem biało-czerwono-białych z pewnością będzie utrzymanie w lidze. Aby to zrobić, potrzebne są transfery. ŁKS dokonał kilku ciekawych wzmocnień, które mogą pozwolić zająć miejsce nawet w środku tabeli.

Transfery ŁKS-u Łódź - odeszli z klubu

ŁKS awansował do Ekstraklasy, więc to naturalne, że z kilkoma zawodnikami trzeba było się pożegnać. W szeregach beniaminka nie zobaczymy już dwóch doświadczonych piłkarzy. 35-letni Marek Kozioł odszedł do Kotwicy Kołobrzeg, natomiast 36-letni Maciej Dąbrowski trenuje z Lubienianką (A klasa).

Milan Spremo, czyli lewy obrońca odszedł do Wisły Płock, natomiast Michał Trąbka już kilka miesięcy temu dogadał się ze Stalą Mielec na wolny transfer. Damian Nowacki będzie w nowym sezonie reprezentował barwy Chojniczanki.