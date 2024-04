Media: Luquinhas wróci do Legii Warszawa. Formalności zostały dopięte

Luquinhas zostanie zawodnikiem Legii Warszawa

Brazylijski piłkarz po raz pierwszy na Łazienkowską trafił w lipcu 2019 roku. Pomocnik w stołecznym klubie rozegrał aż 110 meczów, strzelił 12 goli i zanotował 18 asyst. W lutym 2022 roku został sprzedany do amerykańskiego New York Red Bulls za kwotę 3,2 miliona euro. W Stanach Zjednoczonych spisywał się dobrze, a na początku tego roku zdecydował się wróci do ojczyzny i zasilić szeregi Fortalezy. Jednak w brazylijskim klubie gra mało, tak naprawdę tylko raz wyszedł na boisko w poważnym spotkaniu swojego zespołu.

Od jakiegoś czasu mówiło się, że gracz mógłby wrócić do Polski. Według informacji Tomasza Włodarczyka 27-letni zawodnik zostanie wypożyczony do Legii Warszawa na rok z opcją wykupu. Dziennikarz podaje, że kwota, za którą warszawie mogliby wykupić zawodnika to milion euro.