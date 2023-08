Transfery. Łukasz Garguła spróbuje swoich sił w klasie okręgowej. Były reprezentant Polski zagra w LKS Zorza Ochla

To się nazywa miłość do futbolu. Jak inaczej określić przenosiny 42-letniego byłego mistrza Polski i reprezentanta kraju na szczebel okręgowy? Łukasz Garguła, bo o nim mowa, właśnie został nowym piłkarzem LKS-u Zorza Ochla. Pomocnik w przeszłości święcił triumfy m.in. w Wiśle Kraków, z którą został mistrzem Polski w sezonie 2010/11.

Łącznie dla "Białej Gwiazdy" Garguła zagrał w 152 meczach. Latem 2015 roku odszedł do Miedzi Legnica, z której z kolei po czterech latach pożegnał się i zasilił Lechię Zieloną Górę. Latem 2021 roku miał roczną przerwę, po wznowieniu kariery występował w KP Piast Ilowa, a teraz został nowym piłkarzem ekipy z Ochli.

Wydaje się, że na papierze wygląda zespół dobrze. Ale to papier, on przyjmie wszystko. A boisko weryfikuje każdy szczegół. Oczekiwania Trenera spełniono w stu proc. Każdy, kto wejdzie w wyjściowej jedenastce, ma swoje duże umiejętności, ale w końcu każdy, kto wejdzie z ławki, może decydować o wyniku spotkania. W myśl zasady "pokaż mi swoją ławkę, a ja powiem, jak silny masz zespół" to hasło na ten sezon