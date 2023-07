Transfery Puszczy Niepołomice - lato 2023. Czy beniaminek to murowany kandydat do spadku? Udało się wypożyczyć ważnego zawodnika OPRAC.: Jakub Maj

Puszcza Niepołomice

PKO Ekstraklasa. Puszcza Niepołomice przygotowuje się do bardzo ciężkiego sezonu w Ekstraklasie. Dla większości ekspertów to murowany kandydat do spadku, ale polska piłka lubi zaskakiwać. Czy transfery, które przeprowadziła Puszcza wystarczą, żeby się utrzymać w najwyższej klasie rozgrywkowej?