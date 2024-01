Transfery Widzewa Łódź - styczeń 2024

Transfery Widzewa Łódź - odeszli z klubu

Ten transfer został już oficjalnie potwierdzony. Henrich Ravas przeniósł się do MLS. Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl sugerował, że w grę wchodzi transfer do Portland Timbers. Widzew miał odrzucić ofertę 500 tysięcy dolarów, negocjowano wyższą, sięgającą do około 700 tysięcy dolarów. Później pojawiła się informacja, że nowym pracodawcą Ravasa miałaby być drużyna The New England Revolution. Tak rzeczywiście się stało. Wspominany klub zapłacił 1,1 mln euro za golkipera

Henrich Ravas przyszedł do Widzewa jeszcze za czasów gry w Fortuna 1. Lidze. Słowak miał zastąpić Jakuba Wrąbla, który doznał poważnej kontuzji. Ravas okazał się tak dobry, że wypchnął wspomnianego bramkarza nie tylko ze składu, ale także klubu. "Heniek" (bo tak nazywają go kibice Widzewa) był jednym z najlepszych golkiperów Ekstraklasy.