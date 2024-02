Transmisja sparingu: Śląsk Wrocław - KKS Kalisz. Mecz w sobotę 3 lutego już od godziny 12:00

Śląsk Wrocław przerwę zimową spędził na pierwszym miejscu w tabeli. WKS to sensacyjny lider Ekstraklasy, a przecież kilka miesięcy temu dzielnie walczył o utrzymanie na najwyższym szczeblu. Z pewnością ekipa Jacka Magiery w rundzie wiosennej powalczy o najważniejszy cel, czyli mistrzostwo. Szkoleniowiec twierdzi, że zimowy obóz był bardzo owocny.

Sparingi Śląska Wrocław:

- Bardzo dobry obóz. Organizacyjnie, sportowo, treningowo – top 3, na jakim byłem a byłem na wielu w ciągu 28 lat w zawodowej piłce. Muszę pochwalić osoby odpowiedzialne za organizację zgrupowania. Kciuk w górę dla dyrektora sportowego Davida Baldy, który był odpowiedzialny za to. Mieliśmy bardzo dobre boiska, na pogodę nie mamy wpływu, więc jemu za to dziękować nie będę, ale była bardzo dobra. Pokrzyżowała nam plany, co do jednego treningu, ale ostatecznie nie odwołaliśmy go, tylko zmieniliśmy boisko, bo padało. Pozostałe dni były świetne. Graliśmy z klasowymi sparingpartnerami, którzy rok w rok występują w europejskich pucharach, jak Hajduk Split czy Dinamo Zagrzeb, albo jak RB Salzburg, które rywalizowało w Lidze Mistrzów - powiedział Jacek Magiera w rozmowie z TVP Sport.