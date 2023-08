Trener FC Kopenhagi o Rakowie Częstochowa. Jacob Neestrup: Posiada podobną jakość co Sparta Praga

Mecz Raków - FC Kopenhaga. Duńczycy bez kibiców

- Raków to zespół o podobnej jakości, co Sparta. Stanowi bardzo dobry kolektyw, o czym świadczą wyniki w polskiej ekstraklasie. Nasz cel pozostaje niezmienny – niezależnie od tego, czy gramy z mistrzami Hiszpanii, Anglii czy Polski – zaznaczył szkoleniowiec.

Sympatycy duńskiej drużyny nie mogą przyjechać z racji kary nałożonej na nich przez UEFA za odpalanie rac. - Jest, jak jest, musimy sobie bez nich poradzić . Podejdziemy do tego meczu, jak do spotkania ze Spartą Praga (w poprzedniej rundzie). Graliśmy dobrze, zwłaszcza u siebie. Z Rakowem będzie zupełnie inny mecz. Wiemy, że polski zespół jest bardzo mocny u siebie. Co prawda nie zagramy w Częstochowie, ale podejrzewam, że gospodarze będą mieli takie samo nastawienie, jak zwykle – dodał.

Poinformował, że we wtorkowym meczu nie zagra kontuzjowany napastnik Elias Achouri . - Mamy plan, żeby sobie poradzić bez niego – powiedział. Jego zdaniem nieistotne, kto jest uznawany za faworyta dwumeczu. - My po prostu musimy zagrać swoje, jak ze Spartą Praga – dodał.

Kamil Grabara zagra z Rakowem

Za dotarcie do ostatniej rundy kwalifikacji Champions League na konto Rakowa wpłynie co najmniej 5,5 mln euro z tytułu premii UEFA. W przypadku awansu do fazy grupowej najbardziej prestiżowego z pucharów - co najmniej 15,5 mln. Piotr Girczys, PAP