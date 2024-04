Trener Radomiaka Radom, Maciej Kędziorek przed meczem z Koroną Kielce: Najważniejsze spotkanie dla naszych kibiców

Radomiak zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 35 punktów i praktycznie zapewnił sobie utrzymanie, choć dla pełnego spokoju konieczne jest zdobycie kilku punktów. W ostatniej kolejce "Zieloni" nie popisali się, przegrywając 2:3 w Łodzi z ŁKS-em. W tym spotkaniu powrócił problem radomskiego zespołu, czyli brak dyscypliny. Dwie żółte kartki otrzymane przez Rafała Wolskiego sprawiły, że przez ponad pół godziny trzeba było grać w liczebnym osłabieniu.

- Tak nam się ułożył terminarz, że mamy szybko okazje, aby zamazać to niekorzystne wrażenie, które pozostawiliśmy w Łodzi, bo już w piątek zagramy mecz derbowy z Koroną. Dobrze zdajemy sobie sprawę, że jest to najważniejsze spotkanie dla naszych kibiców, bo gdy jest ogłaszany terminarz, to oni w pierwszej kolejności patrzą, kiedy jest mecz z Koroną. Rozmawialiśmy z zespołem jak to spotkanie jest istotne. Będziemy w stu procentach skoncentrowani, aby pokazać się z jak najlepszej strony – zadeklarował trener Kędziorek.