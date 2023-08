Villarreal CF - FC Barcelona ONLINE. Czekamy na przełamanie Lewandowskiego! Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO! [27.08.2023]

La Liga. Mecz Villarreal CF - FC Barcelona ONLINE

Mecz Villarrealu z Barceloną w trzeciej kolejce poprowadzi sędzia Alejandro Hernandez.

Xavi Hernandez, trener Barcelony: Ta liga zawsze będzie trudna do wygrania. Poza kontrowersjami sędziowskimi, które zawsze będą, chciałbym słuchać sędziów, ponieważ wszystko jest otwarte. Powinniśmy móc słyszeć rozmowy sędziów, tak, jak podsłuchujemy zespoły w szatni. Chciałbym tego. W ten sposób możemy zobaczyć, co się dzieje i że gwiżdżą to, co widzą

Nie zagrają w meczu Villarreal - Barcelona:

Villarreal: Coquelin, Alberto Moreno (urazy)

Barcelona: Ronald Araujo, Pedri, Inigo Martinez [?] (urazy), Raphinha (czerwona kartka)