Walkower w polskiej 2. lidze. ŁKS II Łódź przegrał 0:3, bo wystawił do gry dwóch zawodników-cudzoziemców

ŁKS II Łódź przegrał mecz walkowerem. Zagrało dwóch cudzoziemców

To niecodzienna sytuacja, że na profesjonalnym poziomie dochodziło do takich pomyłek. ŁKS II Łódź w meczu z Polonią Bytom wystawił dwóch zawodników-cudzoziemców (spoza Unii Europejskiej), co jest niezgodne z przepisami PZPN. Nie byłoby żadnego problemu, gdyby nie fakt, że na boisku przebywali w tym samym momencie.