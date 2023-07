Warta Poznań - Górnik Zabrze ONLINE. Spotkanie o pierwsze punkty w sezonie. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Warta Poznań - Górnik Zabrze ONLINE

Warta Poznań w poprzednim sezonie była czarnym koniem. Ekipa prowadzona przez Dawida Szulczka zajęła 8. miejsce, pomimo tego, że "Zieloni" mieli jeden z najmniejszych budżetów w lidze. Architektem tego sukcesu jest m.in. młody trener, który jest powiewem świeżości w polskiej lidze. Przez pewien czas łączono Szulczka z przejęciem Rakowa Częstochowa, ale ostatecznie Michał Świerczewski postawił na Dawida Szwargę.

Inauguracja sezonu w wykonaniu "Zielonych" nie była dobra. Warta przegrała 0:1 z Pogonią Szczecin. O pierwsze "oczka" powalczy w starciu z Górnikiem Zabrze w ramach 2. kolejki Ekstraklasy.

Dawid Szulczek, trener Warty Poznań: - Nie patrzę na to, co robiliśmy w poprzednim sezonie. Trzeba patrzeć do przodu. Za nami jest inauguracja z Pogonią, która jest silną drużyną. Teraz przed nami spotkanie z Górnikiem, następnie jest Raków, Ruch i Radomiak. Dalej nie patrzę w terminarz. Chcę, abyśmy utrzymywali średnią punktową na poziomie 1 i więcej.