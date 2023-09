Widzew Łódź - Cracovia ONLINE. Czas na debiut trenera Daniela Myśliwca. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Widzew Łódź - Cracovia ONLINE

Czas na spotkanie Widzewa Łódź z Cracovią. Będzie to pierwszy mecz nowego trenera RTS-u Daniela Myśliwca, który przed przerwą reprezentacyjną zastąpił na tym stanowisku Janusza Niedźwiedzia. Jak pokaże się Widzew za kadencji nowego trenera? Wkrótce się przekonamy. Pierwszy gwizdek o godz. 15:00.

Cracovia będzie chciała zaskoczyć. Drużyna Jacka Zielińskiego, obok Legii Warszawa, jest ekipą, która jeszcze nie zaznała smaku porażki w tym sezonie ligowym. Dotąd "Pasy" dwukrotnie wygrały i aż cztery razy dzieliły się punktami z rywalami. Jeśli drużyna gości dziś wygra, ma szansę wskoczyć nawet na 4. lokatę w tabeli.

Daniel Myśliwiec, trener Widzewa:Budowanie drużyny wymaga czasu, ale zdawałem sobie sprawę z tego, ile będziemy go mieli przed meczem z Cracovią. Piłkarze efektywnie wykorzystali ten czas, a ja chciałbym, żeby potwierdzili to na boisku swoim nastawieniem oraz próbą robienia tego, co na treningach. Na ten moment jestem zadowolony z tego, co udało nam się wypracować.