Robert Lewandowski mógł trafić do PSG, ale wybrał FC Barcelonę. Francuski zespół oferował gigantyczną pensję!

Robert Lewandowski mógł być królem Paryża

2023 rok w wykonaniu kapitana reprezentacji Polski był nieco słabszy. Lewandowski na boisku wyglądał słabo pod względem technicznym, ale także motorycznym. Z tego powodu kibice zaczęli zastanawiać się, czy Barcelona nie będzie chciała sprzedać 34-latek latem 2024 roku, aby zarobić kilkadziesiąt milionów i pozbyć się wysokiego kontraktu. Na temat potencjalnych ruchów transferowych wypowiedział się Mateusz Borek. Znany dziennikarz wrócił do 2022 roku i wspomniał, że "Lewy" mógł trafić do PSG, zamiast do stolicy Katalonii. Założyciel "Kanału Sportowego" uważa, że Polak wypełni swój kontrakt z "Barcą" do końca.