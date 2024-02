Widzew Łódź - Górnik Zabrze ONLINE. Piłkarze zakończyli strajk. Można grać! Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Widzew Łódź - Górnik Zabrze ONLINE

Z kolei jeśli chodzi o drużynę Górnika to w ostatnich dniach mieli mocne perturbacje. A właściwie zarządu klubu musiał zmierzyć się z protestem swoich piłkarzy, którzy nie wyszli na piątkowy trening. Czemu? Tym samym zawodnicy chcieli domagać się wypłacenia zaległych pensji od właścicieli zabrzańskiego klubu. Ostatecznie na dzień przed meczem Górnik Zabrze poinformował na platformie X (dawniej Twitter), że należne wynagrodzenia mają zostać wypłacone do końca tygodnia.

Przechodząc do aspektu sportowego. Jak Górnik rozpoczął rundę wiosenną? A no bardzo dobrze! Podopieczni Jana Urbana są po dwóch zwycięstwach. Mierzyli się z Piastem Gliwice (3:1) oraz Koroną Kielce (3:1). Bez dwóch zdań (pomijając wszelkie problemy) bedą chcieli w Łodzi podtrzymać znakomitą serię. Zadanie to jednak wydaję się trudne. Przy alei Piłsudskiego Widzew będzie niesiony przez swoich kibiców.

Mecz Widzewa z Górnikiem w 22. kolejce poprowadzi sędzia Daniel Stefański z Bydgoszczy. System VAR będą obsługiwać Bartosz Frankowski oraz Marcin Boniek. Pomagać sędziemu głównemu mają w niedzielnym spotkaniu asystenci w postaci Michała Obukowicza oraz Michała Sobczaka.

Daniel Myśliwiec, trener Widzewa Łódź: - Są pozycje, na które trudniej wprowadzić zawodnika, żeby nie było wątpliwości co do tego, czy wzmocni zespół. W bramce łatwiej nam to zrobić, bo tam dużo kwestii jest niezależnych. Oczywiście, w przypadku Rafała Gikiewicza podjąłem pewne ryzyko, że niektóre jego decyzje nie będą optymalne z punktu widzenia naszej gry ofensywnej, ale to ryzyko było łatwiej podjąć, bo dawał inne rzeczy. Jeżeli chodzi o Lirima czy Noaha, to ich pozycje są specyficzne, zwłaszcza w naszym systemie. Nie chcę też dawać szansy komuś tylko dlatego, że jest transferem (cyt. Widzew Łódź).