Widzew Łódź - ŁKS ONLINE. Czas na wielkie derby Łodzi. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Widzew Łódź - ŁKS ONLINE

Jak do tego meczu podejdzie Widzew? Zdaniem pogłosek medialnych nerwowo zrobiło się w gabinetach klubu. Mowa bowiem o słabej dyspozycji drużyny - na inaugurację co prawda Widzew wygrał z beniaminkiem Puszczą Niepołomice 3:2. Później nastąpiły dwie wyjazdowe porażki - z Pogonią (1:2) i Jagiellonią (1:2). Co pokaże drużyna Janusza Niedźwiedzia i czy sam trener będzie miał lepszą prasę, bo od kilku tygodni wokół jego osoby spokojnie nie jest.

ŁKS z kolei nieźle zaprezentował się w nowym sezonie - co prawda podopieczni Kazimierza Moskala również uzbierali trzy punkty - po wygranej w zeszły weekend z Koroną Kielce (2:1). Są jednak w gazie i być może ponownie sięgną po komplet w rywalizacji z rywalem zza miedzy.

Janusz Niedźwiedź, trener Wiedza Łódź (o plotkach ws. jego zwolnienia):

Skupiam się jedynie na pracy i na tym, by jak najlepiej przygotować zespół do najbliższego spotkania. Takie informacje nie pomagają w tym, szczególnie, gdy są publikowane w dniu meczowym. Takie jątrzenie jest niedobre dla drużyny, ale taki jest świat. Nie możemy pozwalać, by miało to na nią wpływ.

Kazimierz Moskal, trener ŁKS-u:

Mecz może się różnie ułożyć, może być słaby i zakończyć się 0:0, albo padnie wiele bramek. Z pewnością oba zespoły wyjdą na boisko po to, żeby wygrać. Wiele zależeć będzie od tzw. dyspozycji dnia poszczególnych zawodników. Mam na myśli sferę mentalną, bo jeśli skupimy się tylko na walce i bieganiu, a nie na grze w piłkę, to może to nie wyjść tak, jak chcemy. I z drugiej strony, jeśli będziemy chcieli być tylko panami piłkarzami, a zabraknie nam charakteru, to też będzie ciężko.