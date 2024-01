Widzew Łódź może stracić Andrejsa Ciganiksa. Łotyszem interesują się kluby z Włoch. Kiedy będą transfery do klubu?

Andrejs Ciganiks odejdzie z Widzewa Łódź?

Widzew Łódź podczas zimowego okienka stracił bardzo ważnego piłkarza. Henrich Ravas odszedł do New England. Ekipa Daniela Myśliwca szuka następcy bramkarza, ale nadal nie może go znaleźć. Okazuje się, że z Widzewa może odejść kolejna cenna postać. Chodzi o Andrejsa Ciganiksa, czyli łotewskiego wahadłowego, który w obecnym sezonie zagrał w 17 meczach. Strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę. Portal Calcio Mercato informuje, że dwa kluby z Serie B interesują się zawodnikiem Widzewa. To Ascoli Calcio i Ternana.

Kibice domagają się, żeby Widzewa zaczął przeprowadzać zimowe transfery. Fani boją się, że ich ukochany klub na wiosnę wplącze się w walkę o utrzymanie. Krytycznie o pionie sportowym wypowiedział się Szymon Janczyk.