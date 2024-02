Widzew Łódź przed rundą wiosenną PKO Ekstraklasy. Transfery, sparingi, kadra drużyny

Widzew Łódź - transfery

Drużyna Daniela Myśliwca solidnie się w zimowym okienku transferowym wzmocniła. Do Widzewa przyszło bowiem trzech piłkarzy. Pierwszym wzmocnieniem był kosowski obrońca Lirim Kastrati (zbieżność imienia i nazwiska z byłym piłkarzem Legii całkowicie przypadkowa), który zamienił węgierski Ujpest FC na polski klub. Po zanim szeregi łódzkiego klubu wzmocnili również Noah Diliberto z RC Lens oraz Ivan Krajcrik z MFK Ruzomberok.

Z kolei z klubu odeszło dwóch piłkarzy. Podstawowy bramkarz Henrich Ravas zdecydował się kontynuować swoją karierę w Stanach Zjednoczonych. Golkiper został dołączył w zimie do New England Revolution za 1,10 mln euro. Dodatkowo do swojego generała w Ruchu Chorzów przeszedł Patryk Stępiński. Janusz Niedźwiedź, były trener Widzewa Łódź sprowadził swojego byłego kapitana i filar drużyny z Łodzi.

Krzysztof Szymczak

Transfery Widzewa Łódź - zima 2024: