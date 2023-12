Wieczysta Kraków przeprowadzi kolejny transfer z PKO Ekstraklasy. Do lidera 3. ligi trafi zawodnik Ruchu Chorzów

Wieczysta Kraków się wzmacnia

Według informacji portalu transfery.info Wieczysta Kraków chce przeprowadzić kolejny głośny transfer z Ekstraklasy. Na celowniku trzecioligowca znalazł się Konrad Kasolik z Ruchu Chorzów . Obrońca w obecnym sezonie polskiej ligi zagrał w 11 meczach. - Do nowej ekipy trafi w ramach definitywnej transakcji. Jej szczegóły na razie nie są znane - czytamy na wspomnianej stronie.

Kasolik to nie pierwszy zawodnik z ekstraklasową przeszłością w Wieczystej. Krakowski klub to prawdziwa "Aleja Gwiazd". Doświadczenia w drużynie Sławomira Peszki nie brakuje. Pazdan, Góralski czy Moulin to tylko niektóre nazwiska zawodników związanych kiedyś z najwyższym szczeblem rozgrywkowym.