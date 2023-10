Wielki klub dołącza do walki o Piotra Zielińskiego. Polskiemu pomocnikowi latem kończy się kontrakt z Napoli

Piotr Zieliński zdecyduje się na transfer?

Podczas ostatniego okienka transferowego dziennikarza spekulowali na temat potencjalnego transferu Piotra Zielińskiego. Umowa polskiego pomocnika jest ważna do końca czerwca 2024 roku, dlatego klub z Neapolu musiał zacząć zastanawiać się nad sprzedażą. Mówiło się, że "Zielu" może trafić do Juventusu lub Lazio. W grę wchodził także transfer do Arabii Saudyjskiej. Taki ruch miał być bliski finalizacji, ale ostatecznie upadł.

Piotr Zieliński w obecnym sezonie nadal jest ważnym zawodnikiem Napoli. Na swoim koncie ma już trzy bramki i trzy asysty. Włoskie media donoszą, że "Zielu" niedługo znowu może być w centrum karuzeli transferowej. Według La Gazzetta dello Sport Polakiem interesuje się Inter Mediolan i ma zamiar przystąpić do walki o Polaka podczas letniego okienka transferowego przed sezonem 2024/25.