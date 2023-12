Wigilia u Piotra i Pawła Zielińskich. Piłkarze Napoli i Widzewa Łódź spędzają Święta Bożego Narodzenia z rodziną

Wigilia u Zielińskich. Piotr i Paweł się spotkali

Piotr Zieliński (29.) to zawodnik Napoli, ale pomocnik coraz częściej łączony jest z transferem do Interu Mediolan czy nawet FC Barcelony. "Zielu" dołączył do ekipy z Neapolu w 2016 roku i od tamtego momentu stał się jedną z ikon "Błękitnych". Na swoim koncie ma aż 351 występów, w których strzelił 50 goli i zanotował 46 asyst. Długo będziemy czekać na kolejnego tak dobrego piłkarza w Serie A.