Zagłębie Lubin - Piast Gliwice ONLINE. Trudne zadanie przed podopiecznymi Vukovicia. Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [07.10.2023]

PKO Ekstraklasa. Zagłębie Lubin - Piast Gliwice ONLINE

Zagłębie w trwającej kampanii spisuje się rewelacyjnie. Po dziesięciu rozegranych meczach "Miedziowi" mają na swoim koncie 19 punktów po sześciu zwycięstwach, jednym remisie oraz tylko trzema porażkami. Podopieczni Waldemara Fornalika potrafili nawet wygrać z aktualnym liderem tabeli Śląskiem Wrocław (2:1) oraz urwać punkty Lechowi Poznań na własnym stadionie (1:1). Dlatego drużyna z województwa dolnośląskiego plasuje się na wysokim szóstym miejscu i do liderującej drużyny Jacka Magiery brakuje im zaledwie trzech "oczek".

Po drodze jeszcze "Miedziowi" pewnie sobie poradzili w I rundzie Pucharu Polski z Sokołem Kleczew po emocjonującym meczu zakończonym wynikiem 3:2 dla ekstraklasowego zespołu.

Z kolei Piast Gliwice długo nie mógł się przełamać. W minionym tygodniu gliwiczanie wreszcie wygrali i to dwa razy. Najpierw w ramach meczu Pucharu Polski pokonali Wieczystą Kraków 4:0, a potem Widzew Łódź 3:2. Zawodników szczególnie ucieszyło to, że wreszcie strzelali bramki i to z akcji.