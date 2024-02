Zagłębie Lubin przed rundą wiosenną PKO Ekstraklasy. Transfery, sparingi, kadra drużyny

Zagłębie Lubin - transfery

Klub z województwa dolnośląskiego jako jeden z nielicznych ekstraklasowych drużyn nie przeprowadził żadnego zimowego transferu. Mówi się jedna sporo, że do ekipy Waldemara Fornalika może dołączyć pokaźny zaciąg piłkarzy z rezerw lubińskiego klubu. Mateusz Dziewiatowski, Szymon Karasiński oraz Paweł Kruszelnicki mogą stanowić o sile drużyny w przyszłej rundzie.

Z drużyny z kolei odeszło dokładnie pięciu piłkarzy. Największe straty do bez wątpienia pozbycie się Mikela Kirkeskova do niemieckiego Holstein Kiel, Jarosława Jacha na wypożyczenie do Wisły Płock oraz Tornike Gaprindaszwiliego do Arki Gdynia. Reszta zawodników, która w zimie odeszła z Zagłębie to m.in. Kacper Masiak oraz Kamil Kruk.

Zagłębie Lubin przed rundą wiosenną PKO Ekstraklasy. Transfery, sparingi, kadra andrzej szkocki/polska press

Transfery Zagłębia Lubin - zima 2024: