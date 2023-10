Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze ONLINE. Ekipa Jana Urbana się rozkręca. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Fortuna Puchar Polski. Mecz Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze ONLINE

Zagłębie na początku sezonu 1. ligi jest w fatalnej formie. Ekipa z Sosnowca zajmuje 17. miejsce z dorobkiem 10 punktów w 13 meczach. Gorszy jest tylko Chrobry Głogów, który ma jedno "oczko" mniej. Zagłębie po raz ostatni wygrało w lidze w połowie września. W 1. rundzie Fortuny Pucharu Polski drużyna z zaplecza Ekstraklasy miała szczęście, bo wylosowała Gryf Wejherowo. Wygrana 3:1 zapewniła awans do 1/16 finału.

Jan Urban, trener Górnika po meczu z ŁKS-em (5:0): - Nic nie zapowiadało takiego wyniku spotkania. Nie byłem zadowolony z tego, jak wyszliśmy na ten mecz. Krycie w środku pola było za bardzo luźne. Mieliśmy trochę szczęścia - strzeliliśmy trochę przypadkową bramkę do szatni i to pomaga, a drużynie ŁKS, która w takiej sytuacji się znajduje nie uławia zadania, wręcz powoduje, że wiara w zwycięstwo jest coraz mniejsza. W drugiej połowie byliśmy bardziej agresywni i to zaowocowało. Nie spodziewałem się takiego wyniku.

W poprzedniej rundzie Pucharu Polski Górnik wygrał 4:0 z GKS-em Katowice. W 1/16 finału podopieczni trenera Urbana znowu zmierzą się z lokalnym rywalem ze Śląska.