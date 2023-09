Zbigniew Boniek: Myślę, że wiem, kogo Czarek Kulesza wybierze na selekcjonera. Nie powiem którego, bo wybierze innego

Zbigniew Boniek o Fernando Santosie: Nieprzygotowany do roli

Zaczął pod koniec stycznia, skończył w połowie września po ledwie sześciu meczach. Fernando Santos dołączył do Biało-Czerwonych jako trener z porównywalnym CV jak Leo Beenhakker, ale odszedł w niesławie. Przegrał z Czechami, Mołdawią i Albanią, spychając nas potencjalnie do baraży o Euro 2024.

- Wyglądało to katastrofalnie jeśli chodzi o pracę trenera. Santosa mogę szanować za to, co zrobił dla piłki portugalskiej czy greckiej. Natomiast my w Polsce zobaczyliśmy jego najgorszą stronę, nawet pod względem zachowania, lekceważenia, ziewania na konferencjach. To był brak szacunku. W tym wszystkim trochę czuliśmy się tak, jakby traktował nas jako podludzi, podnaród. W ogóle był nieprzygotowany do roli, nie zadał sobie pytania, co musi zrobić w Polsce. Nie zdiagnozował problemu zupełnie na początku (...) Kompletnie zlekceważył to, co powinien robić i za co dostawał pieniądze - uważa Zbigniew Boniek w rozmowie z "Prawdą Futbolu" Romana Kołtonia. - Wierz mi, ta drużyna, większość zawodników marzyła o zmianie trenera - zwrócił się do dziennikarza Zibi.