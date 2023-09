Kto nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? Kibice mają swojego faworyta. To Marek Papszun, zdecydowany zwycięzca sondy

Nowy selekcjoner: Większość kibiców chce Papszuna

W narodzie panuje zgodność co do tego, że selekcjonerem ma być Polak. Najwyraźniej zmęczyliśmy się wybrykami Portugalczyków; Paulo Sousa zdezerterował do Brazylii tuż przed barażami o Mundial w Katarze, natomiast Fernando Santos w kompromitującym stylu wpędził nas w turbulencje podczas trwających eliminacji do Euro 2024. Dziś mało kto wspomina, że jako drugi w historii ograł Niemcy, za to wszyscy doskonale wiedzą, jakie były wyniki meczów z Czechami, Mołdawią i Albanią.

W poniedziałek, dzień po porażce z Albanią zapytaliśmy Was w sondzie o kto powinien zostać nowym selekcjonerem. Mogliście zaznaczyć nazwiska trzech konkretnych trenerów albo odpowiedzieć bardziej ogólnie, wybierając opcję "trener zagraniczny" albo "inny polski trener".

Mniej więcej co czwarty pytany chciałby powrotu po latach Adama Nawałki, bohatera Euro we Francji, który z reprezentacją dotarł wówczas aż do rzutów karnych w ćwierćfinale.