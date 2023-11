Zbigniew Boniek prosi o modlitwę przed barażami reprezentacji Polski o Euro 2024. Nie chce, żeby trafiła na Włochy, bo będzie bardzo ciężko

Baraże o Euro 2024. Boniek nie chce meczu Polska - Włochy

Rozczarowanie to odpowiednie słowo na to, co nasza reprezentacja wyprawiała w kończących się eliminacjach do Euro 2024. Jako faworyt z pozoru łatwej grupy zawiodła na całej linii. A świadczy o tym fakt, że na finiszu może ją jeszcze wyprzedzić... Mołdawia.

- Wystarczyło dwa razy wygrać na PGE Narodowym z przeciętnymi drużynami. Niestety udało się tylko zremisować. Zostały baraże - przypomina Zbigniew Boniek. Za przeciętną drużynę uważa więc nie tylko Mołdawię, ale także Czechy, które pozostały w grze o bezpośredni awans. Wystarczy, że w poniedziałek (20 listopada) nie przegrają z Mołdawią właśnie.

Reprezentacji Polski pozostała już tylko walka w barażach o Euro. Trzeba w nich przebrnąć przez półfinał (21 marca) i finał (26 marca), a nie tak jak w zeszłym roku wyłącznie przez pierwszy mecz, gdy również w barażach walczyliśmy o Mundial w Katarze. Wtedy "uratowała" nas decyzja o wykluczeniu Rosji oraz fakt, że półfinał rozegraliśmy u siebie z przeciętną Szwecją, która teraz przepadła na etapie kwalifikacji do Euro.