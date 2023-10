Złota Piłka 2023. Leo Messi otrzymał nagrodę najlepszego piłkarza świata. To ósmy tytuł mistrza świata

Oficjalnie: Leo Messi otrzymał Złotą Piłkę. Ósmy tytuł w karierze

Nie ma zaskoczenia. Leo Messi, który z reprezentacją Argentyny sięgnął po tytuł mistrza świata zdobył Złotą Piłkę za sezon 2022/23. To ósme trofeum Argentyńczyka, który po raz 16 został nominowany w swojej karierze. Bez dwóch zdań jednak, to ostatnia Złota Piłka w jego bogatej karierze. Kilka miesięcy temu przeniósł się z PSG do Interu Miami.

Konkurentami Messiego byli Kylian Mbappe, Erling Haaland oraz Kevin De Bruyne. Haaland, który również ostrzył sobie zęby na Złotą Piłkę został z kolei uhonorowany nagrodą im. Gerda Mullera, a więc trofeum dla najlepszego strzelca.