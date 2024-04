Skrót meczu Chojniczanka - Sandecja 1:0. Hitowa cieszynka po golu Jacek Czaplewski

Chojniczanka Chojnice w piątkowy wieczór pokonała Sandecję Nowy Sącz 1:0, a to w praktyce oznacza, że pozostaje w grze nawet o bezpośredni awans z 2 ligi do 1. Wynik meczu specjalnie nikogo nie zaskoczył. Wrażenie zrobiła za to cieszynka po golu Valerijsa Sabali. Co autorzy mieli na myśli?