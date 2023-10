Złota Piłka 2023. Lionel Messi po raz ósmy zostanie nagrodzony? Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [30.10.2023]

Złota Piłka 2023. Lionel Messi ponownie nagrodzony! Argentyńczyk już po raz ósmy ma odebrać statuetkę

Leo Messi po wygraniu zeszłorocznych mistrzostw świata bez wątpienia stał się już zawodnikiem spełnionym jeśli chodzi o drużynowe osiągnięcia. Argentyńczykowi bowiem tylko popularnego Pucharu Świata brakowało w swojej bogatej gablocie z pucharami. 18 grudnia 2022 roku mógł nareszcie spełnić swoje największe marzenie. W szalonym finale z Francją (3:3, k:4:3) nie zabrakło dramaturgii i wielkich emocji, ale na koniec to były gracz FC Barcelony podniósł najważniejsze reprezentacyjne trofeum na świecie.

W 2023 roku Argentyńczyk zdobył z kolei jeszcze w Paris Saint-Germain mistrzostwo Francji, a po przejściu w lipcu do Interu Miami zdołał triumfować w krajowym pucharze Leagues Cup przeciwko Nashville SC (1:1, k:10:9).

Według wielu dziennikarzy to właśnie 36-letni Argentyńczyk jest głównym faworytem do zgarnięcia najważniejszej indywidualnej nagrody dla najlepszego piłkarza w minionym roku kalendarzowym. Włoski dobrze doinformowany dziennikarz Fabrizio Romano jest wręcz przekonany, że to wyróżnienie za 2023 rok trafi właśnie w ręce argentyńskiego mistrza świata.