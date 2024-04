Pogoń Szczecin urwała punkty Jagiellonii Białystok. Walka o mistrzostwo Polski nabiera rumieńców

Mecz Jagiellonia - Pogoń wynik 2:2. Świetne widowisko

Najlepsza ofensywa ligi nie pozostawiła tego bez odpowiedzi. Jagiellonia jeszcze na przerwę zeszła z zaliczką. Po podaniu Nene wyrównał wspomniany Pululu, a bramkę "do szatni", swoją dziesiątą w sezonie zdobył po główce niezawodny Jesus Imaz .

Jagiellonia rozpoczęła z animuszem, kiedy błyskawicznie dwukrotnie stanęła przed szansą na gola. Okazje przepuścili Kristoffer Hansen i Afimico Pululu. Gdy kibice prezentujący oprawę zaczęli przewidywać, że do trzech raz sztuka, wtedy wszystkich zaskoczył Kamil Grosicki . Lider Pogoni dał jej prowadzenie po efektownym rajdzie przez połowę boiska.

Pełen stadion, najlepszy sędzia na świecie, wreszcie lider Ekstraklasy kontra (co najmniej) finalista Pucharu Polski - to miał być hit Ekstraklasy i faktycznie był. Sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie.

Mecz Jagiellonia - Pogoń: Liga robi się ciekawsza

Jedni i drudzy przeżywali w meczu swoje dramaty, ale i chwile uniesienia. Ostatecznie to Pogoń na początku drugiej połowy ustaliła wynik na 2:2, kiedy zamieszanie w szesnastce wykorzystał Leo Borges , autor późniejszej znakomitej interwencji ratującej przed utratą gola.

Przewaga Jagiellonii nad Śląskiem i Lechem wzrosła do pięciu punktów, ale rywale mają do rozegrania mecze w tej kolejce: kolejno w sobotę z Ruchem oraz w niedzielę z Cracovią. Realny wydaje się być więc scenariusz, że czteropunktowa zaliczka sprzed weekendu stopnieje do dwupunktowej.