Zmarł Ireneusz Serwotka. Działacz PZPN i były prezes Odry Wodzisław Śląski odszedł w wieku 63 lat

- Miał 62 lata. Był wychowankiem Górnika Radlin, w którym grał do wieku juniora, ale przede wszystkim dał się poznać jako znakomity działacz. W 1993 roku został prezesem Odry Wodzisław Śląski i był jej sternikiem – z roczną przerwą – do 2010 roku. Pod jego wodzą "chłopcy znad granicy" w 1996 roku awansowali do najwyższej klasy rozgrywkowej i utrzymali się w niej przez 14 lat, a w 1997 roku zdobyli w niej trzecie miejsce i reprezentowali polską piłkę w europejskich pucharach - czytamy w komunikacie Śląskiego Związku Piłki Nożnej.