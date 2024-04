Żona Grzegorza Krychowiaka wyrzeźbiła ciało. Celia wystąpi w zawodach bikini fitness

Celia Krychowiak weźmie udział w konkursie bikini fitness

Jedna z komentujących osób zasugerowała Celii, że nie musi być aż tak muskularna. - A może ja robię ze swoim ciałem co chcę? - odpowiedziała Francuzka. - Może "standardowe" ciała są w moim odczuciu nijakie, a muskularne postrzegam jako rzeźbę , dzieło sztuki (...) Wybrałam bycie poza standardami - dodała.

- Wciąż przede mną wiele pracy przed tym wielkim dniem, nad kształtem, pozą, prezencją na scenie - wyjaśnia Celia i zaznacza, że jest zadowolona z tego, co już udało się jej zrobić. Jej zdaniem słowem-klucz jest " dyscyplina ".

Celia i Grzegorz Krychowiak są małżeństwem od 2019 roku. Ślub odbył się we Francji, natomiast wesele w Omanie, gdzie razem z nimi świętowało najbliższe grono. On w styczniu skończył 34 lata, ona we wrześniu obchodzić będzie 32. urodzin.