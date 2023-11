Zoraz Arsenić z Rakowa Częstochowa niedługo może wrócić do gry po kontuzji. Dawid Szwarga mówi o swoim zawodniku

Niewykluczone, że Zoran Arsenić wróci na boisko jeszcze w listopadzie. Dawid Szwarga na ostatniej konferencji prasowej powiedział, że lider defensywy może wystąpić nawet w starciu z Cracovią (25.11). To jednak mało prawdopodobna opcja. Trener nie wyklucza, że kibice zobaczą kapitana w akcji w spotkaniu ze Sturmem Graz (30.11) lub Śląskiem Wrocław (03.12).

- Liczymy na to, że Zoran pomoże nam w tych najbliższych spotkaniach. Kiedy to będzie, czy w meczu z Cracovią, Sturmem czy za tydzień ze Śląskiem Wrocław, to każdy dzień będzie decydował - stwierdził trener "Medalików".