10 największych wyjazdów kibiców. Rekord na początku sezonu należy do GKS Katowice. Aktualny ranking

Kibice na wyjazdach. Jak wygląda ranking początku sezonu?

- Wyjazd rzecz święta - mawiają kibice. I tak rzeczywiście jest. Mimo długich, bardzo męczących podróży, wypadających nierzadko w dni robocze, mimo wysokich cen biletów za samo wejście na stadion nie wspominając już o transporcie, sektory gości wypełniają się. Co więcej, niektórzy gospodarze są tak gościnni, że udostępniają sąsiadujące miejsca. Tak było ostatnio w Lubinie, Bielsku-Białej czy Lublinie.

Oczywiście trzeba do tych miejsc w rankingu podejść z należytym dystansem. Ruch Chorzów miał przecież pod nosem mecz w Gliwicach z Piastem, podczas gdy Legia Warszawa musiała zarwać noce, żeby dotrzeć do austriackiego Wiednia. Różnica w tych przypadkach wyniosła kilkaset osób na korzyść Niebieskich, ale jednocześnie nie sposób deprecjonować wyniku legionistów, których jednak było trochę mniej.

Do końca roku w rankingu na pewno dojdzie do znaczących roszad. Legia wybiera się przecież na Aston Villę czy Śląsk Wrocław, Raków Częstochowa na Legię Warszawa, a późną jesienią pierwszych gości na Stadionie Śląskim przyjmie Ruch Chorzów, który sam pojedzie do Lecha Poznań.

Przykładowe wyjazdy, które znalazły się poza czołówką rankingu: