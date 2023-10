12. kolejka PKO Ekstraklasy. Śląsk Wrocław - Legia Warszawa, czyli lider tabeli kontra wicemistrz poprzedniego sezonu

Hit 12. kolejki Ekstraklasy w sobotę o 17:30

Zespół Jacka Magiery , w przeszłości piłkarza i trenera Legii, miał imponującą serię siedmiu ligowych zwycięstw z rzędu, lecz w ostatniej kolejce zremisował z Górnikiem 1:1, tracąc gola w doliczonym czasie gry. Kilka dni temu klub z Wrocławia poinformował, iż nie ma już dostępnych biletów na spotkanie z Legią. To oznacza, że szlagier 12. kolejki na Tarczyński Arenie obejrzy 38 tysięcy kibiców . Większa frekwencja jest niemożliwa z uwagi na strefy buforowe i wyłączenie miejsc z ograniczoną widocznością.

Wicelider i aktualny mistrz Polski Raków (22 pkt, mecz zaległy), podbudowany zwycięstwem nad Legią w Warszawie, zmierzy się w niedzielę o 17.30 na wyjeździe z piętnastym w tabeli Górnikiem.

W drugiej kolejce z rzędu piłkarzy Pogoni Szczecin czeka wyprawa do Gliwic. W poprzedniej serii grali z Ruchem, który występował na tamtejszym stadionie w roli gospodarza, a teraz - w piątek o godz. 18.00 - zmierzą się z miejscowym Piastem. "Portowcy" imponują jesienią skutecznością. Ostatnie pięć meczów to cztery zwycięstwa i porażka, zdobyli w nich aż 19 bramek. Ich wyniki to, kolejno: 3:1 z Koroną Kielce, 5:1 z Cracovią, 3:4 z Legią, 5:0 z Lechem Poznań i 3:0 z Ruchem. W tabeli szczeciński zespół zajmuje siódme miejsce z dorobkiem 18 pkt, a Piast jest dziesiąty - 13 pkt.