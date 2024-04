Adam Buksa zmieni klub w Turcji? Reprezentant Polski miałby trafić do Besiktasu, klubu Fernando Santosa i Ernesta Muciego Jacek Czaplewski

Transfer Adama Buksy jeszcze przed Euro? Wskazano klub Sylwia Dąbrowa

Adam Buksa na pewno zmieni klub w letnim okienku transferowym. Reprezentant Polski ani nie zostanie wykupiony przez Antalyaspor, do którego jest wypożyczony, ani raczej nie wróci do francuskiego Lens. Ale ma zostać w Turcji. Tamtejsze media właśnie wskazały nazwę klubu, który jest nim zainteresowany. To 16-krotny mistrz z dobrze znanymi nam postaciami: byłym selekcjonerem Buksy w reprezentacji Polski Fernando Santosem oraz gwiazdą Legii Warszawa, Albańczykiem Ernestem Mucim.