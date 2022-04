Adam Majewski: Jak sędzia Stefański sędziuje przeciw nam to pochopnych decyzji jest bardzo dużo

- Nie udało nam się zdobyć punktów. Przed meczem nikt na nas nie liczył i my wiedzieliśmy, że czeka nas bardzo trudne zadanie. Rzeczywistość to potwierdziła. Jadąc tutaj wiedzieliśmy, że nie możemy pozwolić sobie na otwartą grę. Nastawiliśmy się na kontratak. Mecz rozpoczął się wyśmienicie, bo strzeliliśmy na 1:0. Wszystko zapowiadało, że będzie dobrze. Niestety, kolejny mecz i sami strzelamy sobie trzy bramki. Przy pierwszej nastąpił brak komunikacji obrońcy z bramkarzem, przy drugiej po bardzo prostym strzale piłka przetoczyła się bramkarzowi pod ręką, no a trzecia to samobój - dlatego szkoda! - stwierdził Majewski.

- Gdy było 1:3 nie mieliśmy nic do stracenia, więc zaczęliśmy grać ofensywnie. Zaryzykowaliśmy. Stworzyliśmy głównie okazje po stałych fragmentach. Padła oczywiście bramka, która nie została uznana. Było tam może drobne popchnięcie, ale jestem przekonany, że gdyby akcja była przeciwko nam to ta bramka zostałaby uznana. Takie pchnięcia zdarzają się przy stałych fragmentach. Nie chciałbym, żeby odebrano to tak, że jak się przegrywa to się ma o wszystko pretensje, a jak wygrywa to nie ma w ogóle. Po prostu nie zgadzaliśmy się dzisiaj z wieloma decyzjami sędziego głównego i technicznego. Sędzia główny mylił się w obie strony i to w znaczący sposób. Tak się akurat składa, że jak (Stefański - red.) nam sędziuje to tych pochopnych decyzji przeciw nam jest bardzo dużo - stwierdził trener Stali.