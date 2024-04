Adam Zrelak mógł trafić do Cracovii? Napastnik Warty Poznań strzelił hat-tricka, dlatego niedługo może wysłać "Pasy" do 1. ligi

- Gdyby Argentyna nie miała Leo Messiego, to nie byłaby mistrzem świata. Adam Zrelak to jest nasz Messi. Nie trzeba nic więcej dodawać, to nasz najlepszy piłkarz. Ale nie ma co słodzić, bo jeszcze pięć meczów przed nami. Jak Adam dołoży jeszcze dwa hat-tricki, to może pojedzie na Euro. Dużo dobrych rzeczy dzisiaj zrobił, ale fizycznie nie może jeszcze grać 90 minut. Dla jego bezpieczeństwa trzeba zmieniać go wcześniej - powiedział Szulczek na pomeczowej konferencji prasowej.