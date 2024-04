Adrian Przyborek i Dominik Szala to dwie 17-letnie perełki Ekstraklasy. Lukas Podolski: Nie dziwi mnie to, że selekcjoner się zainteresował

- Nie dziwi mnie to, że selekcjoner zainteresował się "Szalim". Chłopak ma duży potencjał, myślę, że największy, gdy gra na środku obrony. Poza tym to dobry znak dla Górnika, że Michał Probierz widzi w naszym zespole kandydata do kadry. Wiek nie ma znaczenia. Żadnego. Jestem zdania, że jak ktoś jest dobry, to może grać w dorosłej reprezentacji bez względu na to ile ma lat. Na co czekać? Nie uważam, że najpierw trzeba grać w U-17, potem w U-18, U-19, U-21… Nie, wcale tak nie musi być - powiedział Lukas Podolski w rozmowie z WP Sportowe Fakty.