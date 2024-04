Michał Probierz zabierze 17-latka na Euro 2024? Piłkarz Górnika Zabrze obserwowany przez selekcjonera reprezentacji Polski

Michał Probierz w poszukiwaniu kandydatów do reprezentacji Polski

Obecny selekcjoner reprezentacji Polski już nie raz pokazał, że lubi sprawdzić młodych zawodników. Za jego kadencji powołanie do kadry narodowej dostali tacy piłkarze jak Patryk Peda, Bartłomiej Wdowik, czy Dominik Marczuk. Ten pierwszy nawet 2 razy wyszedł w pierwszym składzie "Biało-Czerwonych" w kwalifikacjach do Euro 2024. Zamiłowanie Michała Probierza do młodych zawodników nie może dziwić, bo przecież jeszcze w zeszłym roku był selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21 i notował świetne wyniki.

Po awansie do Euro 2024 51-letni trener nie zwalnia tempa. Podczas ostatniej kolejki PKO Ekstraklasy odwiedził dwa stadiony na Śląsku. W sobotę był na meczu Piast Gliwice - Śląsk Wrocław, natomiast w poniedziałek wizytował na spotkaniu Górnik Zabrze - Legia Warszawa.

Z pierwszego z meczów prawdopodobnie obserwował młodych graczy Śląska Wrocław, którzy jednak wiosną nie spisują się najlepiej. W ekipie Jacka Magiery regularnie występuje dwóch 22-letnich piłkarzy - obrońca Łukasz Bejger oraz pomocnik Piotr Samiec-Talar. Defensor wrocławian jest regularnie powoływany do młodzieżowej reprezentacji Polski.