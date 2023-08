Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok: Trzeba dużo więcej pracy, by zająć na dłużej fotel lidera

- Wielu zawodników nie tylko sportowo, ale i mentalnie robi ogromny postęp, z czego jestem bardzo dumny. Jestem dumny, że mimo tego, iż są to w większości już doświadczeni piłkarze i - mogłoby się wydawać - w wielu przypadkach ukształtowani, to jednak pokazują, że mają w sobie duże pokłady ambicji i wolę, żeby być jeszcze lepszym. Za to im będę dziękował, że chcą iść do przodu - mówił 31-letni szkoleniowiec.